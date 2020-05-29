Утренняя перестрелка, которая произошла в пятницу в жилом районе в Броварах под Киевом, представляла собой криминальную разборку между группировками, крышующими местные перевозки маршрутными такси.

Об этом сообщает корреспондент "Страны", который находится на месте утреннего столкновения нескольких десятков вооруженных людей.

На дороге возле места перестрелки все еще разбросаны гильзы от патронов. На данный момент полиция проводит следственные действия. Но корреспонденту "Страны" удалось отыскать на довольно большой территории перестрелки неотмеченные полицией гильзы. Оперативники просто не успевают зафиксировать и обработать все вещественные доказательства.

К слову, по количеству разбросанных гильз можно сделать вывод, что выстрелов было много.

"В 07:15 я проснулась от выстрелов, быстро подошла к окну, было страшно, живу на первом этаже. Увидела как бежали люди с автоматами, оружие была закрыто черными тряпками. После того как стрельба закончилась был взрыв, такое ощущение, что это была граната", - рассказывает очевидца событий Светлана Михайловна.

Также она добавила, что 25 мая на автобусной остановке расположенной возле места стрельбы, начали работу три нелегальные маршрутки, которые возили людей в Киев и после этого здесь сразу появились люди в черных масках.

"Раньше здесь ездил автобус в Киев под номером 411 и одного его было мало, мест критически не хватало. Поэтому и появились нелегальные перевозчики. На данный момент полиция меня не допрашивала",- рассказывает женщина.

Местные водители маршруток говорят, что ничего не знают о разборках.

"Я простой водитель, мне к этим разборками дела нет", - утверждает водитель маршрутки номер 411.

Ранее "Страна" писала о том, что Аваков обвинил в стрельбе в Броварах "прогнивших" киевских чиновников.

Также мы сообщали, что в Харькове полиция со стрельбой задержала закладчиков наркотиков, один из них получил ранение ягодицы.