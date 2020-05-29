Президент США Дональд Трамп грозит ввести силы Нацгвардии в город Миннеаполис, где протестующие сожгли полицейский участок и отпраздновали это фейерверком. В случае дальнейшего обострения ситуации губернатор штата Миннесота сможет использовать военных для нормализации ситуации.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Американский президент полагает, что вина за происходящее в городе лежит на мэре Джейкобе Фрее. Его он назвает "слабым".

"Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в великом американском городе Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр - левый радикал Джейкоб Фрей - возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо", - написал Трамп.

Также, по его словам, губернатор Миннесоты, штата, где расположен Миннеаполис, уже получил в распоряжение военных.

"Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому. Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба", - добавил президент.

Отметим, что Twitter скрыл одно из сообщений президента США, поскольку увидел в тексте героизацию насилия.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда, с которым очень грубо обращались. От полученных травм он скончался. После этого в городе начался бунт.

"Страна" подробно разбиралась, почему в США начался "черный майдан" с человеческими жертвами.

Также мы писали, что в Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за "черного майдана". Решение принял мэр города. Указ позволяет городским властям использовать силы Нацгвардии для поддержания порядка