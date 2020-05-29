Сегодня, 29 мая, в Шевченковском районном суде Киева проходит судебное заседание по делу об убийстве Олеся Бузины.

Оно традиционно началось с просьбы стороны защиты перенести судебное заседание. Причина - двое из четверых адвокатов подозреваемых в убийстве Бузины не явились в зал суда. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Фото: Страна

Один из адвокатов обвиняемых, Сергей Войченко, отсутствует, так как в это время находится как защитник по другому делу в Николаевском окружном суде. Второго адвоката, Глеба Федура, в зал суда не пропустила охрана, так как он пришел в суд без маски. Во время заседания он продолжал оставаться на пропускной пункте.

Однако прокуратура и адвокат потерпевшей, матери Олеся Бузины, выступили против переноса заседания, указав, что защитники не явились на заседание без уважительных причин, а о дате сегодняшнего заседания было известно заранее. К тому же, как отметили представители прокуратуры, на заседании присутствуют два других адвоката - Андрей Федур и Александр Дульский. То есть защита подсудимым обеспечена.

Мать Олеся Бузины, Валентина Павловна, полагает, что два защитника не явились умышленно, чтобы найти повод снова отложить заседание.

"Мы Глебу Федуру, которого охрана не пропускала, предлагали маску, у меня запасная есть, а он не взял. И что, вы мне хотите сказать, что это не запланировано? Это сознательно так спланировано, чтобы опять что-то придумать и найти предлог перенести заседание", - высказалась Валентина Бузина. Добавив: "У Медведько и Полищука на каждого по адвокату есть, а у меня один адвокат".

Валентина Павловна попросила суд не переносить заседание, отметив, что таким образом процесс и так затягивался последние три года. Суд принял сторону обвинения и решил продолжить рассмотрение дела без двоих отсутствующих адвокатов. Судья подтвердила слова Валентины Бузины о том, что судебные заседания систематически переносятся.

Так, последнее заседание по делу об убийстве Олеся Бузины состоялось в феврале 2020-го года, а начиная с 19 марта все заседания откладывались по требованию стороны защиты в связи с карантином.

Сейчас рассматривается отвод, который сторона защиты заявила одной из присяжных, Светлане Процик, которая якобы не проживала положенный срок в Шевченковском районе - а это является условием для избрания присяжным.

Светлана Процик зачитала документ, подтверждающий, что она проживала в Шевченковском районе. Однако передавать по требованию адвоката Дульского этот документ ему в руки для фотографии не позволила, сославшись на то, что там есть личные данные ее и ее соседей, и она не желает, чтобы они оказались в публичном доступе.

Процик предложила адвокату лишь посмотреть на документ, но не фотографировать его. Дульский отказался. И теперь требует отложить заседание на том основании, что суд не дает стороне защиты ознакомиться с материалами дела.

Суд попросил присяжную предоставить документ в таком виде, чтобы его можно было размещать в открытом доступе. И постановил проверить еще раз сведения о присяжной.



Судебное заседание объявили закрытым. Следующее назначили на 5 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат обвиняемых в убийстве Бузины решил доказать, что никакого убийства не было.

Также мы сообщали, что в суде по делу Бузины увеличили число прокуроров после встречи Венедиктовой с мамой убитого писателя.