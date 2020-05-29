Аваков прокомментировал разборки маршрутчиков в Броварах. Фото: Twitter/ Arsen Avakov

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перестрелка в Броварах под Киевом, произошедшая утром 29 мая, - это отголосок коррупции определения квот перевозчиков. По его мнению, в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".

Соответствующее сообщение глава МВД опубликовал в Twitter.

"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас... прогнило", - написал Аваков. 

Аваков о перестрелке в Броварах. Скриншот Twitter министра

Напомним, утром 29 мая в Броварах под Киевом произошли массовые конфликты со стрельбой. Полиция задержала 10 человек. Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что это были криминальные разборки между группировками, которые "крышуют" перевозки маршрутными такси.  

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