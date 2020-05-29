Российский юморист Максим Галкин опубликовал пародию на Владимира Путина и Сергея Собянина. Ролик он выложил на своей странице в Инстаграме.

Пародист высмеял то, что президент РФ и мэр Москвы договорились на совещании, чтобы жители российской столицы гуляли на улице по графику и то не каждый день.

Так, Галкин от имени Собянина заявил, что во время карантина москвичам разрешат смотреть на зеленые насаждения, а также "допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки".

Кроме того "Собянин" заявил, что из-за карантина москвичи могут "повеситься" в столичных парках. Он пояснил "Путину", что речь идет о том, кто "повесился на руках", чтобы "растянуть залежавшийся позвоночник, грыжи и разного рода протрузии".

"Мы специально старались, чтобы в парках каждому хватило по дереву как минимум с одной крепкой, надежной веткой", — добавил он.

Также пародист высмеял предложенный Собяниным график прогулок. "Каждый гражданин в условиях ослабления карантина, выйдя на прогулку, должен пройти строго 50 м от дома в направлении северного полюса в поисках прогулочно-парковой зоны. Если такая не обнаружена, допускается еще 30 м движения в противоположную сторону", - рассказал Галкин от лица мэра

"План действительно очень продуманный", - согласился с ним "Путин". Он уточнил, как собираются контролировать нарушителей правил прогулки, а узнав, что делать это планируют с помощью штрафов, попросил "Собянина" штрафовать нарушителей прогулок на сумму не более 5 тысяч рублей, поскольку штраф "не должен превышать размер выплат помощи от государства".

В итоге "Путин" соглашается практически со всеми предложениями "Собянина", кроме названия режима — "График, чтобы подышать свежим воздухом". В итоге политики приходят к выводу, что режим следует назвать "График, чтобы подышать свободно. Через день".

Переглянути цей допис в Instagram Счастливое время строгого режима прогулок 👮🏻‍♂️😷 Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Тра 2020 р. о 12:17 PDT

Ниже - то самое совещание российских властей, которое высмеял Галкин.

То самое совещание Путина с Собяниным

Напомним, 27 мая Путин провел рабочее совещание с Собяниным. Мэр Москвы заявил о решении смягчить ограничения в российской столице, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, он предложил разрешить людям выходить на улицу на прогулки по расписанию, а также сообщил об открытии непродовольственных магазинов.

Как сообщалось, в России не станут учитывать в статистике бессимптомные случаи коронавируса.