Сегодня утром в Броварах устроили перестрелку в одном из жилых районов города. Все они задержаны.

По предварительной информации, это были разборки между маршрутчиками, которые не смогли поделить рынок после выхода из карантина.

Руководство МВД уже кивает на коррупцию, которую развели в маршруточном бизнесе чиновники Киева и области.

В то же время сама полиция заявляет, что стрельба началась из-за конфикта легальных маршруточников с "черными" перевозчиками, которые расплодились во время карантина. А это уже прямая ответственность МВД.

"Страна" разбиралась в этой истории.

"Гости из других регионов". Что сообщили в полиции

По первоначальной версии Киевской областной полиции, в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Официально зарегистрированные перевозчики схватились с нелегальными - последние развернули свою работу во время карантина, когда маршрутки на Киев и обратно ходить практически перестали.

О стрельбе на одной из улиц стало известно в 7:15 утра. Полиция говорит, что уже через минуту была на месте происшествия. Там задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдела полиции.

Вот фото всех задержанных, которые опубликовала полиция.

Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины. У них изъято оружие. Открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса - хулиганство (самая "тяжелая" 4 часть - с применением оружия).

"У вас прогнило". Реакция МВД

Свою версию инцидента объяснил замглавы МВД Антон Геращенко. По его словам, разборку устроили не сами перевозчики, а их "крыша".

"Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси.

Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", - заявил зам Авакова. То есть это уже отличается от заявлении областной полиции - что стычка произошла между легальными и "черными" перевозчиками.

По его словам, пострадало трое человек - у них ранения. А изъятое оружие - травматическое и охотничье.

"В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия... У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия", - написал в Facebook Геращенко.

Вот фотографии этого арсенала:

Позже инцидент прокомментировал Арсен Аваков. Он тоже заявил, что виновато руководство Киева и области, которое развело коррупцию в перевозках.

"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас... прогнило", написал министр в Twitter.

Правда, сама же полиция сначала заявила, что схватились между собой легальные и "черные" перевозчики. Поэтому пока вопросов больше не к квотам властей, а к работе собственно полиции, которая почему-то сквозь пальцы смотрела на процветавший во время карантина рынок нелегальных перевозок.

"Вернулись 90-е". Что говорят жители Броваров

По словам жителей города в соцсетях, стрельба произошла в районе завода торгового машиностроения - "Торгмаша", который находится на улице Сергея Москаленко.

Другие уточняют, что разборки проходили на улице Олимпийской, 7а, что неподалеку от здания Торгмаша.

Яркое видео вооруженной потасовки опубликовал местный житель Александр Ткаченко. В комментариях к видео самая частая реакция - "вернулись 90-е".

Пользователи броварских групп в соцсетях говорят, что конфликт начался с того, что легальные перевозчики на остановках начали призывать пассажиров не садиться в "левые" маршрутки. Что подтверждает первоначальное заявление полиции области, а не последующие обвинения Авакова и Геращенко в адрес чиновников-коррупционеров.

Корреспондент "Страны" побывал на месте перестрелки и пообщался с ее очевидцами.

"В 07:15 я проснулась от выстрелов, быстро подошла к окну, было страшно, живу на первом этаже. Увидела как бежали люди с автоматами, оружие было закрыто чёрными тряпками. После того как стрельба закончилась, был взрыв, такое ощущение, что это была граната", - рассказывает местная жительница Светлана Михайловна.

Также она добавила, что 25 мая на автобусной остановке, расположенной возле места стрельбы, появилось три нелегальные маршрутки, которые возили людей в Киев. И после этого здесь сразу появились люди в чёрных масках.

"Раньше здесь ездил автобус в Киев под номером 411 и его было мало, мест критически не хватало. Поэтому и появились нелегальные перевозчики. На данный момент полиция меня не допрашивала",- рассказывает женщина.

Эта информация опять же подтверждает, что руководство МВД пытается отвести от себя ответственность за то, что просмотрело рынок "черных" перевозок.

Сейчас продолжаются следственные действия. На дороге возле места перестрелки разбросаны гильзы от патронов. Каждая из них пронумерована.