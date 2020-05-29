Последний рабочий день весны, 29 мая, в Украине будет в основном пасмурным и дождливым, но местами через тучи будет проглядывать солнце.

Наибольшее количество осадков ожидается в западных регионах, где к тому же будет ветрено и прохладно - до +17. Ливни накроют и восточные регионы, но там прогнозируют тепло до +26 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных областях синоптики обещают небольшие дожди и температуру до +20 градусов. Центальные и северные регионы также не будут обделены сильным дождем, здесь прогреется до +19.

Киеву обещают незначительные осадки и до +20 днем.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, накануне мощный ливень затопил улицы Одессы и размыл пляжи . Подобная стихия разбушевалась и в Харькове, где после мощного дождя машины пробирались по дорогам практически вплавь, а люди передвигались по улице на резиновой лодке.

Также мы сообщали, что в Карпатах за несколько дней до лета выпало до 40 см снега.