Известный российский певец, один из бывших участников популярной в 90-х группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин рассказал, что в детстве его изнасиловали. Об этой истории он молчал много лет, но сейчас он хочет уберечь своих детей от насилия, поэтому предает случившееся 40 лет назад огласке.

Об этом он рассказал во время онлайн-шоу "Алена, блин!", видео обнародовано в YouTube.

48-летний певец рассказал, что в детстве, когда ему было 8 лет, он пережил насилие. По его мнению, историю надо было предать огласке, чтобы уберечь от подобного своих детей.

Костюшкин рассказал, что все произошло, когда он учился во втором классе. Они с друзьями гуляли на поле рядом с заводом. Однажды к ним подошел мужчина, и мальчик убежал в палисадник. Неизвестный спросил, вернется ли он.

"Ты тогда родителям этих четырех передай, где я их закопал". Я понял, что моих друзей убьют. Надо было возвращаться", - сообщил Костюшкин.

После того, как мальчик присоединился к своим друзьям, мужчина велел им лечь на землю и открыть рот.

"Он достал член и засунул каждому в рот. Я тогда еще говорил, зачем вы это делаете. Я пытался узнать, что ему надо. Я вообще не понимал что это, зачем это происходит", - рассказал певец.

После этого всех отпустили, но дети договорились никому о случившемся не рассказывать. По словам Костюшкина, все они тогда не поняли, что произошло, но понимали, что это что-то очень нехорошее. После признания музыканта о пережитом насилии его осудили родственники.

"Звонили все родственники. Спрашивали: "Зачем ты это рассказал?". Я тогда ответил, что озвучил это по причине страха. Страха за сыновей", - заявил Костюшкин.

Костюшкин родился в Одессе в 1971 году. Через год семья переехала в Ленинград, где и прошло детство исполнителя. У Костюшкина трое сыновей – 17-лений Мартин, 14-летний Богдан и пятилетний Мирон. Сейчас он женат в третий раз - на спортсменке Юлии Костюшкиной.

Юлия и Стас Костюшкины. Фото: Instagram

Костюшкин о насилии - с 45:15

Напомним, недавно украинская певица Антонина Матвиенко рассказала, как врач Охматдета на приеме пытался изнасиловать ее, когда она была беременна.