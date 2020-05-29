Утром 29 марта в Броварах произошла криминальная разборка между группировками, которые "крышуют" перевозки маршрутными такси.

Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", - рассказал замминистра.

По его словам, в результате перестрелки трое участников криминальных разборок были ранены из травматического оружия. Правоохранители уже задержали 10 человек, которые принимали участие в хулиганских насильственных действиях.

У задержанных изъяли значительное число охотничьего и травматического огнестрельного оружия. В данный момент продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц. Кроме того, отмечает Геращенко, каждый задержанный будет проверен на причастность к совершению других преступлений.

Напомним, сегодня утром пригород Киева Бровары с утра стал похож на зону боевых действий. Вышедшие с карантина маршруточники делили территорию со стрельбой. Полиция проводит массовые задержания.

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