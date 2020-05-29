Подробности разборок в броварах. Фото: Facebook

Утром 29 марта в Броварах произошла криминальная разборка между группировками, которые "крышуют" перевозки маршрутными такси.  

Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", - рассказал замминистра. 

По его словам, в результате перестрелки трое участников криминальных разборок были ранены из травматического оружия. Правоохранители уже задержали 10 человек, которые принимали участие в хулиганских насильственных действиях. 

У задержанных изъяли значительное число охотничьего и травматического огнестрельного оружия. В данный момент продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц. Кроме того, отмечает Геращенко, каждый задержанный будет проверен на причастность к совершению других преступлений. 

Пост Геращенко в Facebook

Фото с места преступления. Facebook Геращенко

Фото с места преступления. Facebook Геращенко

Фото с места преступления. Facebook Геращенко

Фото с места преступления. Facebook Геращенко

Фото с места преступления. Facebook Геращенко

Фото с места преступления. Facebook Геращенко

Фото с места преступления. Facebook Геращенко

Фото с места преступления. Facebook Геращенко

Фото с места преступления. Facebook Геращенко

Фото с места преступления. Facebook Геращенко

Фото с места преступления. Facebook Геращенко

Напомним, сегодня утром пригород Киева Бровары с утра стал похож на зону боевых действий. Вышедшие с карантина маршруточники делили территорию со стрельбой. Полиция проводит массовые задержания.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как два балканских наркоклана при помощи украинских копов устроили разборки в Киеве.

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