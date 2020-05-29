На 1 июня в Киеве и области намечен старт системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

Владельцы авто и водители будут получать админпостановления в электронном виде, а за уплату штрафа в 10-дневный срок обещают скидки в 50%, как и в России.

Отвечаем на 5 главных вопросов по видео-штрафам, которые вступят в силу со следующей недели.

Какие нарушения будут фиксировать видеокамеры?

Пока полицейские будут проверять по видеокамерам только превышение скорости.

При этом функционал камер позволяет определять и нарушение правил разметки, проезда перекрестка, фиксировать движение по полосе общественного транспорта. Но это в автоматическом режиме пока работать не будет.

Полиция утверждает, что нарушения скоростного режима - главная причина аварий. Поэтому и сосредоточатся на них.

Поводом для штрафа будет превышение ограничений скорости более чем на 20 км/ч. То есть по городу можно будет по факту ездить не 50, а 70 км/ч. А на скоростных участках в городах - разгоняться не до 80, а до 100 километров.

Штрафы за превышение этих показателей - от 255 гривен, если превысили не более чем на 50 км/ч, и до 519 гривен, если выше.

При этом превышение рекомендуется считать от нижней границы - 50 и 80 км/ч, а не предельно допустимой скорости. Вот, как это объясняет полиция:

"В Киеве движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км / ч. Нарушением скоростного режима будет считаться - 50 + 20 + 3 км / ч = 73 км / ч (где 3 км / ч - это специально заложенная погрешность в работе прибора).

А в соответствии с решением КГГА с 1 апреля по 1 ноября на соответствующих автодорогах города Киева (например Проспект Бажана в сторону города Борисполь) - будет разрешено двигаться по отдельным полосам со скоростью 80 км / ч. То есть превышением скорости будет считаться 80 + 20 + 3 км / ч = 103 км / ч", - говорится на сайте МВД.

Кому и как будет приходить штраф?

Штрафы будут выписываться на владельцев авто или доверенных лиц - если владелец внес таковых в специальный реестр.

Проверить свои штрафы можно будет в электронном кабинете водителя на e-driver.hsc.gov.ua, на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua или через мобильное приложение "Дія", куда будут поступать push-сообщения о нарушении.

Система видеофиксации сработает по такой схеме:

вначале камера автоматически считывает превышение скорости;

полицейский на компьютере в Центре обработки данных проверяет номера и авто нарушителя;

установив совпадение номера автомобиля с его маркой, выписывается админпротокол;

протокол приходит нарушителю по "Укрпочте" и дублируется в электронный кабинет водителя;

нарушитель получает уведомление с фото, может узнать место и время нарушения ПДД и даже пересмотреть видео нарушения.

В нашем отдельном материале читайте более подробно, как водителям начнут выписывать штрафы с помощью камер.

Будут ли поблажки и скидки?

Накануне президент Владимир Зеленский и Рада отменили закон о льготных штрафах - когда первые три нарушения в году прощаются, а за остальные начисляется денежное взыскание.

То есть штрафы начнут приходить сразу, после первого зафиксированного на видео нарушения.

Правда, одно послабление сделали. Штраф уменьшается на 50%, если его уплатили в течение 10 банковских дней с момента получения постановления. Добавим, что такая же система работает и в других странах, в частности в России.

В целом, на погашение штрафа предоставляется 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по сути.

Можно ли будет оспорить штраф?

О том, как оспорить штраф, "Стране" рассказал адвокат АО Credence Сергей Бурлаков.

В том случае, если за рулем авто были не вы, можно избежать наказания, если в течение 20 дней человек, который управлял транспортным средством, лично обратится в полицию и признал факт нарушения, да еще и даст разрешение на привлечение его к административной ответственности и предоставит квитанцию об оплате штрафа.

Если принадлежащий вам автомобиль водит другой человек, то данные "надлежащего пользователя" можно заранее внести в Единый госреестр транспортных средств. Тогда штрафы будут приходить ему.

Постановление можно обжаловать, потому как обязанность доказывать вину в админпроизводстве лежит на полиции и вполне возможно, на фото и видео не видно лица, а вы не помните, кто в этот день был за рулем.

Возможно, допущена техническая ошибка – неверно считан номер, некорректная скорость и прочее.

За обжалование админпостановлений необходимо платить судебный сбор в размере 420 гривен. Поэтому при минимальном штрафе в 255 грн для многих водителей будет проще заплатить его, чем надеяться на решение суда, которое может быть не в их пользу.

Правда, иногда за отсутствие штрафа стоит и посудиться - поскольку после трех штрафов идет лишение прав.

Где будут камеры и можно ли их объехать?

"Страна" уже публиковала карту камер, установленных в Киеве. Это 20 видеокамер, которые уже появляются в программах-навигаторах:

Киев:

ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с ул. Причальная

ул. Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в сторону правого берега)

Броварской проспект (м. Левобережная)

Броварской проспект/ ул. Строителей

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост (в направлении правого берега)

пр. Героев Сталинграда, 25

пр. Владимира Маяковского, 56

пр. Владимира Маяковского, 65

Дружбы народов бульвар, 27

Дружбы народов бульвар, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев

Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана (в оба направления)

На дорогах Киевской области будет установлено еще 30 комплексов автоматической фиксации, которые заработают уже с 1 июня.

Адреса видеокамер слежения за нарушителями ПДД в крупных городах

Всего до конца года планируется приобрести 220 комплексов автоматической фиксации. До 1 июня во Львовской области планировали установить 5 КАФов. Также публикуем список видеокамер в крупных городах Украины. Однако, когда заработает вся система, пока неизвестно.

Днепр

1. Перекресток Запорожского шоссе и проспекта Гагарина (подстанция).

2. На улице Казакова.

3. В районе Университета внутренних дел (светофор).

4. Нагорка.

5. На Набережной Сичеславской: от Монастырского острова до Кайдакского моста (в обе стороны).

6. Перекресток перед Новым мостом (с площади Успенской), светофор напротив "Банзай" или Новый Центр. Камера смотрит в сторону Нового моста.

7. На проспекте Слобожанском (район Метро).

8. На Запорожском шоссе (выезд из города).

9. На проспекте Гагарина.

10. Днепровский университет железнодорожного транспорта.

11. Перекресток Набережной и улицы Московской, смотрит она от Центрального моста в сторону “Поплавка”.

12. На углу улицы Воскресенской и проспекта Яворницкого.

13. На углу улицы Коцюбинского и тупика маршруток, площади Успенской.

14. На Новом (Центральном) мосту.

15. На Старом (Амурском) мосту.

16. На Кайдакском мосту.

17. На Донецком шоссе (район улицы Березинской, район Метро).

Харьков

В Харькове система установлена на проспекте Льва Ландау.

2. На перекр. пр. Ленина и ул. Новгородская.

3. На перекр. ул. Сумская и ул. Совнаркомовская (ХАТОБ).

4. На перекр. ул. Чернышевского и ул. Совнаркомовская.

5. Жд переезд на ул. Пятихатская (р-н Горизонт: от светофора ст. м. Пролетарская в сторону Чугуева на 2-м светофоре направо и через 300м жд переезд).

6. На перекрестке пр. Московский и бульвара Б. Хмельницкого (между ст. м. С. Армии и ст. м. Масельского (Индустриальная).

7. В районе поста ГАИ пгт Песочин на бигборде.

8. На перекр. ул. Клочковская и Бурсацкого спуска.

9. На перекр. ул. Чернышевского и ул. Совнаркомовская.

10. На перекр. ул. Котлова и ул. Бессарабская.

11. На перекр. ул. Клочковская и спуска Пассионарии.

Одесса

1. Перекр. ул. М.Арнаутская и ул. Пушкинская.

2. Перекр. ул. М.Арнаутская и ул. Ришельевская.

3. Перекр. ул. Грушевского и ул. Пестеля.

4. Перекр. ул. Грушевского и ул. Парковая.

5. Перекр. ул. Грушевского и ул. Химическая.

6. Перекр. ул. Разумовская и ул. Косвенная.

7. Перекр. ул. Старопортофранковская и ул. Б.Арнаутская.

8. Перекр. ул. Старопортофранковская и ул. М.Арнаутская.

9. Перекр. ул. Мечникова и ул. Б.Хмельницкого.

10. Перекр. ул. Преображенская и ул. М.Арнаутская.

11. Перекр. ул. Мясоедовская и ул. Б.Хмельницкого.

12. Перекр. ул. Степовая и ул. Мельницкая.

13. Перекр. ул. Степовая и ул. Б.Хмельницкого.

14. Перекр. ул. Пушкинская и ул. Еврейская.

Запорожье

1. На перекрестке пр. Ленина и ул. 12 апреля.

2. Ул. 12 Апреля на башне (левой, со стороны металла).

3. На пересечении пр. Ленина и пр. Металлургов (в районе, где раньше были часы), на столбе (всего 4 камеры).

4. На дамбе находятся две камеры, направленные в обе стороны - и на подъем, и на спуск.

5. На плотине 2 камеры стоят (если ехать в сторону правого берега, сразу за карманом).

6. На пересечение ул. Победы и бул. Шевченко (слева от самолета).

7. Пр. Ленина между ул. Гагарина и ул. Пушкина.

8. Пр. Ленина на бул. Шевченко камера возле часов.

9. На столбе напротив памятника Ленину в конце проспекта.

10. Одна камера возле пл.Пушкина.

11. Одна камера на ост. Анголенко.

12. Ун. Украина (одна висит на столбе возле киоска напротив “Наутилуса”, по диагонали от ун. Украина через перекресток) (всего 2 камеры).

13. Одна камера на пер. Анголенко.

14. Шесть камер – Набережная (с фиксацией скорости).

15. На перекрестке трассы с 3-й Шевченковским.

16. На пересечении пр. Ленина и ул. Украинской (всего 4 шт. — две обзорные и две с фиксацией скорости).

17. На пересечении ул. Победы и Сталеваров (две длинные по направлению движения в обе стороны и одна наблюдательная — на столбе, на остановке со стороны движения в сторону Металлургов).

18. На пл. Маяковского возле фонтанов на столбе.