По состоянию на утро пятницы, 29 мая, в Украине зафиксировано 22811 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки врачи зарегистрировали 429 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

Как отмечается, по данным ЦОЗ, в Украине 22811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациенты выздоровел.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 957 случаев;

Волынская область-863 случая;

Днепропетровская область — 930 случаев;

Донецкая область — 158 случаев;

Житомирская область — 694 случая;

Закарпатская область — 1147 случаев;

Запорожская область — 431 случай;

Ивано-Франковская область — 1360 случаев;

Кировоградская область — 503 случая;

г. Киев — 2849 случаев;

Киевская область — 1535 случаев;

Львовская область-1563 случая;

Луганская область — 46 случаев;

Николаевская область-284 случая;

Одесская область — 878 случаев;

Полтавская область — 268 случаев;

Ровенская область — 1628 случаев;

Сумская область — 167 случаев;

Тернопольская область — 1145 случаев;

Харьковская область — 1011 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 407 случаев;

Черновицкая область — 3259 случаев;

Черкасская область — 401 случай;

Черниговская область — 150 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 года в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57006 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, украинские ученые из НАН считают, что страна уже прошла пик заболеваемости коронавирусом.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украине стоит готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса, события могут развиваться по сценарию гриппоподобных заболеваний.