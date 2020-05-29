Вадим Федюнин, единственный выживший в ходе бойни под Житомиром, когда арендатор пруда расстрелял семерых экс-атошников, которые, по их утверждению, приезжали к нему порыбачить, рассказал, что с подозреваемым он и его товарищи не дружили, хоть и были знакомы.

Что касается оружия, которое обнаружили у рыбаков, то, по словам мужчины, оно оставалось в машинах, а на месте убийства появилось уже после происшествия.

Об этом он сообщил в интервью "Цензор.нет".

"Нас было восемь человек. Искандер, Рома, Козак - с усами с оселедцем (у него "Расстрига" позывной раньше был), Белый - мой напарник (Белоус), Финн - с Донецка парень, Мамаченко - с Лесного, Москалец - здоровый такой… Все мы - добровольцы, участники войны, в том числе действующие военнослужащие. Все это были мои близкие", - рассказал Федюнин.

Он сообщил, что все они приехали на рыбалку. Они выпивали, а также, по словам Федюнина, "травку покуривали все".

Информацию о том, что на месте стрельбы нашли оружие, а на фото не видно удочек, он прокомментировал так: "Все у нас было с собой, и удочки, и спиннинг, все это на месте осталось. Оружие брали не все, но мы военные люди, мы берем с собой законное охотничье оружие, ничего удивительного в этом не вижу. Оружие оставалось в машинах в чехлах, мы его не доставали. Его достали уже после убийства ребят".

По словам Федюнина, компания хорошо знала хозяина пруда Захаренко, много раз ездила к нему на рыбалку. Однако в дружеских отношениях не была.

"Я прочел в интернете про то, что нам там приписывают вымогательство, ну, это бред. ... Я как посмотрел, какую пургу запускают по всем каналам, типа, он там за Россию и против атошников... Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили", – сказал свидетель убийства.

Федюнин говорит, что Захаренко перезаряжал ружье, из которого стрелял, за считанные секунды. "Он выстрелил в Рому и сразу, не перезаряжаясь, заходит в домик и наводит на меня ружье. Я сижу на диване. "Расстрига" в этот время его хватает. А тот тянет его на себя, ружье. Я схватываюсь в их сторону. Опять же, уворачиваюсь от гуляющего ствола ружья. Понимаю, что оно в любой момент может выстрелить. Толик тянет "Расстригу" на себя с этим ружьем. Тут же звучит выстрел. Он попадает ему в шею. "Расстрига" испускает дух. Падает передо мной вот так, ничком. Я понимаю, что его уже нет. Понимаю, что все, в голову, в шею ему попало. Убийца при этом выбегает. То есть, человек выстреливает, бежит, сразу, не разворачиваясь, разряжается, перезаряжается, уже выбегает на улицу, начинает разворачиваться. Я бегу за ним, понимаю, что он сейчас развернется – и до свидания. Стрелял он в меня или нет, но звука пули не помню. Я побежал от него в темноту, это все были секунды", - рассказал единственный выживший в этой бойне.

Напомним, утром 22 мая замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что компания киевлян отдыхали вместе с арендатором пруда. Позже они выпили, шестеро мужчин отправились спать. А потом, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, арендатор водоема начал расстреливать гостей". Выжить удалось только одному мужчине, он убежал и вызвал полицию.

Впрочем, это не единственная версия произошедшего. Как удалось выяснить "Стране", конфликт между мужчинами произошел после того, как один из погибших обвинил арендатора ставка Анатолия Захаренко в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. А после этого еще и напал на Захаренко с ножом.

Также мы писали, что суд арестовал житомирского стрелка Захаренко без возможности внести залог.