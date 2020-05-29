Украине стоит готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса, события могут развиваться по сценарию гриппоподобных заболеваний. Но Министерство здравоохранения планирует, что стратегия борьбы с Covid-19 будет другой, а властям не придется объявлять в стране тотальный карантин.

Об этом в эфире "Прямого" заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в YouTube.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас нужно предотвратить наслоение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе. Но в целом ситуация будет зависеть от сезонности Covid-19.

Ляшко о второй волне - с 17:55

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что сейчас мир находится в середине первой волны коронавируса, потому не нужно ослаблять карантин слишком быстро.