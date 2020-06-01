В понедельник, 1 июня, именины отмечают Дмитрии, которых отличает справедливость, честность и оптимизм. Сегодня церковь вспоминает Дмитрия Донского, который прославился воинскими подвигами и был причислен к лику святых.

Дмитрий - значение имени и характер

Имя греческого происхождения, которое буквально трактуется "посвященный Деметре" - Богине земледелия и плодородия. Имя наделяет обладателя веселым нравом и успешностью. Мальчик всегда с готовностью учится, добивается успеха в любом деле, отличается любознательностью и принципиальностью. Зачастую Дмитрии - обладатели твердого волевого характера, которых отличает умение побеждать.

Мужчины с именем Дмитрий - чувственные натуры, они легко становятся популярными в любом коллективе, но презирают корыстолюбивых и лживых людей. Остро чувствуют попытки манипуляции со стороны и жестко дают отпор обидчикам. Заносчивость и себялюбие у женщин может навсегда отвернуть Диму.

Отличительной чертой характера Димы является уверенность в себе, а свободолюбие и лидерство буквально у него в крови. С возрастом Димы становятся еще более требовательными к вниманию и похвале.

В семье Дмитрий готов все сделать для своей избранницы и детей, это заботливый и верный муж, образцовый и любящий отец, которым можно восхищаться не уставая.

Кто такой Дмитрий Донской

Князь Дмитрий Московский был яростным воином и смиренным правителем. Прозвище Донской он получил по названию реки Дон, на правом берегу которой 8 сентября 1380 года состоялась знаменитая Куликовская битва, в которой русское воинство разгромили войско Золотой Орды и хана Мамая. Известно, что престол князь занял в возрасте 9 лет после смерти родителей.

За свое правление правитель расширил границы княжества, возвел белокаменный московский Кремль. Известно, что Дмитрий Донской был верующим человеком, он возводил храмы и распространял христианскую веру, основал Николо-Угрешский монастырь.

Особую роль в судьбе Донского сыграл настоятель Троицкого монастыря Сергий Радонежский, который и благословил его воинство на битву с Мамаем. Дмитрий Донской умер 19 мая 1389 года в возрасте 39 лет. Его останки упокоены в Кремле, в Архангельском соборе.

В 1988 году за укрепление авторитета православной церкви был причислен к лику святых.

Дни чествования Святого князя Димитрия Донского в 2020 году также 19 июля, 23 августа, 5 октября и 5 февраля.

Открытки и поздравления

Димчик, с Днем ангела! Пусть в жизни будут только светлые мгновения, пусть ангел хранит тебя от невзгод, исцеляет от болезней и дарит удачу.

Желаем по жизни шагать смело, быть верным своим принципам и окружать себя только преданными людьми!

Димочка, с именинами! Всегда оставайся настоящим мужчиной, крепким воином, защитником слабых и верным другом. Спасибо за опору, которую мы всегда чувствуем от тебя.

Пусть по жизни сопутствует удача и фортуна будет во всех начинаниях!

Дорогой Димочка, пусть сегодня и всегда Ангел защищает тебя от забот и согревает своей любовью!

С Днем ангела, Дима! Желаю в жизни ярких приключений, замечательного самочувствия и покорять самые неприступные крепости! Будь удачлив, красив, всегда настроен на победу и позитив!

Я желаю Диме счастья!

Много радости и добра,

Пусть в жизни хватает удачи,

А в карманах - бабла!

Мы желаем тебе, Дима,

Пусть печаль проходит мимо,

Чтобы исполняли мечты звезды,

И любимые почаще заходили в гости.

Димуля, пусть невидимые крылья поднимают тебя на ноги в любой ситуации, а внутренний компас подсказывает верную дорогу по жизни!

Пусть кошелек будет толстый от купюр,

А в шкафу - много одежды от кутюр,

Зарплата чтоб была солидной,

А рядом девушка - счастливой!

Димуся, сладкой жизни, заманчивых предложений, страстной любви и нулевых проблем!

Держись стойко на ногах в любой ситуации, пусть проблемы закаляют, а мелкие неудачи веселят!

С именинами! Желаю большого человеческого счастья, интересных событий и крепких нервов в непростых ситуациях!

Димчик, ты самый лучший и светлый друг! Спасибо за помощь в сложных ситуациях и непростых перипетиях. С тобой любая дилемма разрешима, да и мир вокруг кажется не таким враждебным!

С именинами, Димон! Ты даришь столько радости и заряжаешь людей вокруг позитивом и энергией. Пусть твоя душа всегда будет такой же доброй, щедрой, мысли - светлыми, а тело - сильным! Огромнейших успехов в карьере и финансах.