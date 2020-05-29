Вчера американский президент Дональд Трамп подписал указ о компаниях, которые управляют самыми крупными соцсетями.

Об этом сообщили в Белом доме, передает "Голос Америки".

Как отмечается, Трамп сообщил журналистам, что он поручил генпрокурору Уильяму Барру начать работать с прокурорами всех штатов, чтобы разработать законодательство, которое позволит властям бороться с "обманными", как считает президент, методами работы соцсетей

Во время своего выступления перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что подписанный им указ призван лишить социальные сети правовой защиты, которой они пользуются благодаря Закону о порядочности в СМИ. Сейчас этот закон освобождает соцсети, за редкими исключениями, от какой-либо юридической ответственности за материалы, публикуемые пользователями.

Трамп отметил, что компании, которым принадлежат соцсети, по сути, являются монополиями.

Генпрокурор Уильям Барр, присутствовавший на брифинге, сказал, что сейчас администрация готовит законопроект в дополнение к сегодняшнему указу Трампа. Белый дом собирается удалить или подвернуть изменениям секцию 230 в действующем Законе о порядочности в СМИ.

Кроме того, американский лидер несколько раз подверг критике методы работы компании Twitter Inc, которая владеет популярной соцсетью Твиттер. По мнению президента, в действиях руководства компании видится явная предвзятость: в Твиттере, сказал Трамп, занимают предвзятую позицию, выбирая, какие именно записи должны подвергаться цензуре или попадать в черные списки.

Также, по словам Трампа, то, как компания отбирает твиты, снабжаемые пометкой с фактчекингом, является "неуместным политическим активизмом".

Президент допустил, что его указ могут оспорить в судах, однако, по его мнению, у администрации есть хорошие шансы на победу во всех этих процессах.

Напомним, на этой неделе пост Трампа о выборах в Твиттере впервые пометили знаком, предупреждающем о лжи. В ответ на это Трамп написал твит, в котором обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы.

Как сообщалось, руководство Twitter уже отреагировало на указ Трампа о контроле соцсетей. В компании отмечают, что попытки президента Трампа в одностороннем порядке установить новое регулирование угрожает свободе слова в интернете.