Пригород Киева Бровары с утра стал похож на зону боевых действий. Вышедшие с карантина маршруточники делили территорию со стрельбой. Полиция проводит массовые задержания.

По предварительной версии Киевской полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

На видео с места событий (опубликовано ниже) около двух десятков мужчин. Многих из них с оружием, они стреляют в направлении своих оппонентов, которых на кадрах не видно.

"Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 07:15 утра. Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в отдел полиции", - сказано в сообщении полиции Киевской области.

Уточняется, что задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины. Сейчас проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников.

Напомним, "Страна" писала о том, как два балканских наркоклана при помощи украинских копов устроили разборки в Киеве.