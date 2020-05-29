В американском Миннеаполисе, ввели режим ЧС из-за массовых протестов, начавшихся после убийства копом темнокожего мужчины, митингующие сожгли полицейский участок и устроили в честь этого салют.

Об этом в Twitter сообщил местный журналист Карлос Гонзалес.

Так, в ночь с 28 на 29 мая ситуация возле 3-го полицейского участка Миннеаполиса обострилась. Протестующие бросали в него камни и подожгли его.

The situation has escalated at the Minneapolis 3rd Police Precinct pic.twitter.com/irdhgy4CLL — Carlos Gonzalez (@CarlosGphoto) May 29, 2020

А после поджога митингующие отпраздновали это фейерверком.

Фото: Twitter/ CarlosGphoto

Напомним, история началась 25 мая, когда полицейские арестовали темнокожего мужчину, с которым очень грубо обращались. В результате полученных травм он скончался. Из-за этого в штате начался бунт.

"Страна" подробно разбиралась, почему в США начался "черный майдан" с человеческими жертвами.