В американском Миннеаполисе, ввели режим ЧС из-за массовых протестов, начавшихся после убийства копом темнокожего мужчины, митингующие сожгли полицейский участок и устроили в честь этого салют.

Об этом в Twitter сообщил местный журналист Карлос Гонзалес.

Так, в ночь с 28 на 29 мая ситуация возле 3-го полицейского участка Миннеаполиса обострилась. Протестующие бросали в него камни и подожгли его.

The situation has escalated at the Minneapolis 3rd Police Precinct pic.twitter.com/irdhgy4CLL