Американцы на "черном майдане" сожгли полицейский участок и отпраздновали это фейерверком. Фото и видео
В американском Миннеаполисе, ввели режим ЧС из-за массовых протестов, начавшихся после убийства копом темнокожего мужчины, митингующие сожгли полицейский участок и устроили в честь этого салют.
Об этом в Twitter сообщил местный журналист Карлос Гонзалес.
Так, в ночь с 28 на 29 мая ситуация возле 3-го полицейского участка Миннеаполиса обострилась. Протестующие бросали в него камни и подожгли его.
The situation has escalated at the Minneapolis 3rd Police Precinct pic.twitter.com/irdhgy4CLL— Carlos Gonzalez (@CarlosGphoto) May 29, 2020
А после поджога митингующие отпраздновали это фейерверком.
Фото: Twitter/ CarlosGphoto
Напомним, история началась 25 мая, когда полицейские арестовали темнокожего мужчину, с которым очень грубо обращались. В результате полученных травм он скончался. Из-за этого в штате начался бунт.
"Страна" подробно разбиралась, почему в США начался "черный майдан" с человеческими жертвами.