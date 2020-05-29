В России, где считают, что страна вышла на плато заболеваемости коронавирусом, после открытия границ может появиться специальное приложение для мигрантов, в котором будет отражаться "рейтинг социального доверия" каждого конкретного приезжего, а также все данные о нем. Пока речь идет о его запуске в качестве эксперимента.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах РФ пишет РИА Новости.

Так, сообщается, что в МВД РФ подготовили прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом "форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса". Эксперты прогнозируют возможное обострение миграционной ситуации и предлагают несколько путей решения проблемы.



"Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый "рейтинг социального доверия мигранта". Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие", - сказано в сообщении.

Вместе с таким профилем планируют запустить специальное приложение, которое мигранты смогут устанавливать на свои мобильные устройства. Его предварительно предлагается назвать "Мигрант". А уже к этому приложению привязывать цифровой профиль иностранного работника.

При этом подключение приложения хотят сделать обязательным для всех въезжающих мигрантов. Отказ от установления мобильного приложения автоматически понизит рейтинг социального доверия к мигранту.

Напомним, из-за коронавируса Россия временно закрыла границу для иностранцев.

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