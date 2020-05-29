В NASA сообщили, когда экипаж Crew Dragon попадет на МКС
Экипаж SpaceX Crew Dragon сможет попасть на борт МКС 31 мая, то есть на следующий день после запуска космического корабля.
Накануне астронавтов на мысе Канаверал провели к стартовой площадке Илон Маск и глава NASA. Длительность их миссии не объявлена, она может составить от 30 до 119 суток.
Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon старутет 30 мая в 15:22 по местному времени (22:22 по киевскому времени), сообщает сайт NASA.
Астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен достигнут МСК 31 мая в 17:29 по киевскому времени, а на 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon. Все это будет реализовано, если не помещают погода и другие факторы.
Если 30 мая запуск миссии не состоится, старт планируют перенести на 31 мая, 22:00 по киевскому времени. Наблюдать за ним можно в уже опубликованной прямой трансляции на сайте NASA.
Запуск SpaceX Crew Dragon был изначально запланирован на 27 мая, но был отменен из-за погодных условий.
С деталями космической миссии можно ознакомиться здесь.