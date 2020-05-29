Экипаж SpaceX Crew Dragon сможет попасть на борт МКС 31 мая, то есть на следующий день после запуска космического корабля.

Накануне астронавтов на мысе Канаверал провели к стартовой площадке Илон Маск и глава NASA. Длительность их миссии не объявлена, она может составить от 30 до 119 суток.

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon старутет 30 мая в 15:22 по местному времени (22:22 по киевскому времени), сообщает сайт NASA.

Астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен достигнут МСК 31 мая в 17:29 по киевскому времени, а на 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon. Все это будет реализовано, если не помещают погода и другие факторы.

Если 30 мая запуск миссии не состоится, старт планируют перенести на 31 мая, 22:00 по киевскому времени. Наблюдать за ним можно в уже опубликованной прямой трансляции на сайте NASA.

Запуск SpaceX Crew Dragon был изначально запланирован на 27 мая, но был отменен из-за погодных условий.

С деталями космической миссии можно ознакомиться здесь.