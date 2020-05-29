Сегодня, 29 мая, Украина должна погасить евробонды на 1 миллиард долларов под государственные гарантии Соединенных Штатов.

Об этом со ссылкой на проспект эмиссии бумаг сообщают "Украинские новости".

В документе отмечается, что номинальная стоимость облигации составляет 200 000 долларов. Процентная ставка - 1,847% в год. Срок погашения облигаций - 29 мая 2020 года.

Всего по государственному долгу в 2020 году Украине надо выплатить 400 миллиардов гривен.

Напомним, в начале этого года Министерство финансов Украины обещало выпустить евробонды сроком на 10 лет.

А в марте 2020 года после смены правительства Алексея Гончарука и вспышки коронавируса обвалились котировки еврооблигаций Украины упали в цене почти на 10%.