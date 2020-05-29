Бразилия обогнала США по числу новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки.

Так, в Бразилии зафиксировали 24 151 случаев заболевания Covid-19, тогда как в Штатах - 22 658. Об это свидетельствуют данные Worldometers.

Всего же в Бразилии 438 812 заболевших ковитом (+ 24 151 за сутки), 26 764 человек умерло, 193 181 человек выздоровели.

В США 1 768 461 инфицированных (+ 22 658 за сутки), 103 330 человек скончались, 498 725 выздоровели.

На днях Брализия обогнала США по другому показателю - стала лидером мирового рейтинга по суточной смертности от коронавируса.

С картой распространения Covid-19 по областях Украины и последними статистическими данными можно ознакомиться здесь.