Люди в масках с флагом Бразилии. Фото: teletrader.com

Бразилия обогнала США по числу новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки. 

Так, в Бразилии зафиксировали 24 151 случаев заболевания Covid-19, тогда как в Штатах - 22 658. Об это свидетельствуют данные Worldometers

Всего же в Бразилии 438 812 заболевших ковитом (+ 24 151 за сутки), 26 764 человек умерло, 193 181 человек выздоровели. 

В США 1 768 461 инфицированных (+ 22 658 за сутки), 103 330 человек скончались, 498 725 выздоровели. 

На днях Брализия обогнала США по другому показателю - стала лидером мирового рейтинга по суточной смертности от коронавируса

С картой распространения Covid-19 по областях Украины и последними статистическими данными можно ознакомиться здесь

 

 

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