Руководство компании Twitter назвало "реакционным и политизированным" указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях. Заявление опубликовано на странице компании.

В Twitter утверждают, что раздел 230 закона США об этике в сфере коммуникаций "защищает американские инновации и свободу выражения мнений".

В компании отмечают, что попытки президента Трампа в одностороннем порядке установить новое регулирование угрожает свободе слова в интернете.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей, который призван снять с них защиту от претензий по редактированию контента. Это произошло после того, твит Трампа о выборах в США Twitter счел ложным.

Американский президент также вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.