Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, который ранее попросил помощи Нацгвардии, учредил в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Меры связаны с массовыми беспорядками, которые продолжаются в Миннеаполисе после убийства копом темнокожего мужчины Джорджа Флойда.

Указ о ЧС опубликован на сайте мэрии.

Сейчас, в 6:35 утра по Киеву, в Миннеаполисе 22:35 28 мая. Местный журналист Пабло Гонсалес публикует актуальные фото и видео с места событий. На них видно, что в городе на севере США продолжаются пикеты женщин.

The current scene the Minneapolis 3rd Police Precinct pic.twitter.com/xB4pygW7pP

Местные жители уже поджигают автомобили возле местного полицейского участка.

Car on fire in the Target parking lot. pic.twitter.com/ENMbBNUyOH