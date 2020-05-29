Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вернулось в порт Мукран в Германии. Там находится логистический центр проекта "Северный поток-2".

Накануне утром судно вышло из немецкого порта и встало на якорь в нескольких километрах. К причалу подошла трубоукладочная баржа "Фортуна", принадлежащая компании МРСТ (порт прописки - Гонконг). Она отвечает техническим требованиям для достройки газопровода.

О перемещениях свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Строительство газопровода "Северный поток-2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

В Кремле заявили, что Россия способна завершить трубопровод своими своими усилиями. Для этого им придется провести работы по дооснащению "Академика Черского". В немецкий порт Мукран он прибыл 8 мая.

"Страна" разобралась, когда достроят "Северный поток-2" и что будет с украинским транзитом.