Электрички с 1 июня – для 10 областей

С 1 июня Украина узнает, что такое адаптивный карантин. В первый день лета решено снять последнее существенное ограничение, влияющее на ежедневную экономическую активность граждан, – запустить электрички. Однако повезет не всем.

Пригородные поезда запустят во всех восточных областях – Харьковской, Донецкой и Луганской, в четырех центральных – Полтавской, Житомирской, Черкасской и Хмельницкой, в двух западных – Тернопольской и Ивано-Франковской. А вот из всех южных областей электричек дождется лишь Одесская.

Интересно, что в перечне "счастливых" областей нет Николаевской и Черниговской, которые долгое время ходили в числе самых благополучных по эпидемическим показателям.

Впрочем, самыми несчастными будут не они. Из оставшихся регионов наиболее сильно на экономическую активность областных центров пригородный железнодорожный транспорт влияет во Львовской и Закарпатской областях, а также, безусловно, в Киеве. Но во всех трех эпидемическая ситуация далека от нормальной.

Впрочем, даже в Киеве, где уже пятый день работает метро, все может прекратиться в один момент. Вчера Виталий Кличко предупредил, что в столице идет подготовка к тому, чтобы возобновить карантин – в случае, если показатели по заболеваемости снова начнут ползти вверх.

Правда, прямо завтра это не случится: для того, чтобы понять, как полноценная работа общественного транспорта сказалась на распространении коронавируса, нужны минимум две недели с момента его запуска. Соответственно, определяющей будет вторая неделя июня.

Примет ли Кабмин программу поддержки промышленности?

Фото: Facebook/Кабінет Міністрів України

В правительстве, наконец, решили заняться не только карантином, но и его последствиями. Кабмин анонсировал проект программы поддержки экономики, где – впервые с 2014 года – уделено внимание промышленности. Причем среди озвученных пунктов действительно есть такие, которые могут помочь отечественному индустриальному сектору.

То, что может сработать наверняка, – это протекционизм при госзакупках. В программе предлагается, во-первых, на 25 млрд гривен увеличить госзаказ по военно-промышленному комплексе, во-вторых, сделать приоритетной закупку отечественного железнодорожного и городского транспорта.

Кроме того, предлагается пакет налоговых льгот и восстановление Экпортно-кредитного агентства, которое должно помогать украинским производителям выходить на зарубежные рынки.

Все это, безусловно, правильно, и приходится лишь удивляться, что до подобной программы не додумалось, к примеру, правительство Владимира Гройсмана. Впрочем, последнего премьера времен Порошенко больше волновало сельское хозяйство и особенно некоторые производители курятины, поэтому до промышленности руки, видимо, не доходили.

А вот при правительствах Яценюка и Гончарука такая программа появиться не могла. По одной простой причине: она явно придется не по душе нашим "стратегическим партнерам" с Запада. Не для того Советский Союз разваливали 30 лет назад, чтобы его осколки сами производили высокотехнологичную продукцию, их удел – это закупка американских локомотивов и подержанных немецких трамваев. А Яценюк и Гончарук были слишком зависимы от Запада, чтобы обижать партнеров.

Впрочем, не факт, что и нынешнему правительству удастся протолкнуть промышленную программу, выдержав внешнее и внутреннее давление. Можно не сомневаться, что в случае принятия программы на Кабмин посыплется огромное количество обвинений в коррупции. Причем значительная часть из них будет справедлива, потому что протекционизм и коррупция всегда ходят вместе.

Но даже при коррупции подобный подход выгоднее для страны, чем прозрачный открытый рынок. Тем более, что коронавирусный кризис не оставляет другого варианта, как делать ставку на собственных производителей.

Согласится ли парламент на прослушку НАБУ?

Фото: Facebook/НАБУ

Лишившись контроля над правительством и Генпрокуратурой, Запад пытается усилить те рычаги украинской власти, которые остались у него в управлении. Главным из них на данный момент осталось Национальное антикоррупционное бюро, которое находится под защитой оборонительных редутов в виде посольств стран "Большой семерки". Вот ему-то Запад и выбивает дополнительные полномочия.

Как стало известно вчера, одним из условий новой программы Международного валютного фонда является предоставление НАБУ права на прослушку украинских граждан. Причем это условие – вовсе не проект, а уже узаконенная на уровне правительства норма, которую украинская власть обязалась реализовать до сентября нынешнего года.

Что это означает? На данный момент право на прослушку имеет только СБУ и только по решению суда. Правда, ни для кого не секрет, что спецслужба судебную инстанцию нередко вводит в заблуждение, получая разрешение на прослушивание одного человека, при этом указывания номер совсем другого. Но, в любом случае, хотя бы видимость законности соблюдается, да и ответственность руководства спецслужбы может наступить.

Если же такое право дать НАБУ, агентство будет пользоваться им бесконтрольно. То есть любой гражданин может оказаться "на ушах" у НАБУ, если там сочтут, что он причастен к коррупции. Правда, в теории любой гражданин может обжаловать действия НАБУ, но, как известно, процедура увольнения руководства агентства максимально затруднена, поэтому в реальности ответственности не будет никакой.

При этом потенциально весь массив информации, полученной из коммуникаций украинцев между собой, окажется в руках западных посольств и спецслужб – так же, как четыре года назад в их руках оказалась вся украинская документация, с помощью которой утопили Пола Манафорта (в чем НАБУ принимало непосредственное участие). При таких раскладах глава НАБУ станет для украинских политиков важнее президента, а посол США вообще превратится в господа бога, решающего, кого карать, а кому простить грехи за "правильное" поведение.

Но обязательство правительства сделать НАБУ всевластным – это еще не принятое решение. Решение должен принять парламент, и у него может хватить здравого смысла завалить подобную инициативу.

Так что для Кабмина сейчас главное – побыстрее получить первый транш от МВФ, чтобы закрыть хоть какую-то дыру в бюджете. Об остальных траншах можно даже не думать. И соответственно – "забить" на все условия меморандума. А заодно уже сейчас заняться вопросом о том, где брать деньги после сентября.

Миллиардер Порошенко и обедневшие конкуренты

Фото: Facebook/ Петро Порошенко

Одной из самых резонансных новостей вчерашнего дня стала публикация украинской версии рейтинга "Форбс", определяющего сотню самых богатых людей страны. При всей условности сумм, указанных в рейтинге, тенденциям, которые обозначает "Форбс", доверяют во всем мире, а потому нет оснований полагать, что Украина является исключением.

Главной новостью рейтинга-2020 стал взлет бывшего президента Петра Порошенко, который вместе с Виктором Пинчуком делит второе-третье места, имея по 1,4 млрд долларов. Собственно, вот это топ-место и есть главный результат пятилетнего правления Порошенко. А "вера, мова, армия" и прочие томосы – это лишь прикрытие для реальной деятельности главы государства 2014-19 годов.

На примере Петра Алексеевича Украина убедилась: тезис о том, что во власть надо избирать очень богатых, которые не будут красть, – не работает. Очень богатые тоже крадут, причем в масштабах, к которым привыкли еще до прихода на Банковую. Видимо, в этом убедилось большинство граждан, потому и выбрали "слуг народа", для которых и сто долларов – деньги. По крайней мере, были деньгами до прихода в парламент.

Ну, а другая новость рейтинга – продолжающееся обеднение большинства украинских олигархов. Включая Рината Ахметова, который "стоит" уже меньше 3 млрд долларов хотя и по-прежнему занимает первое место.

Впрочем, это "обнищание" происходит, начиная с 2014 года, и винить в нем олигархи должны только себя, поскольку весь процесс был запущен победой Майдана, которому они помогали.

Запретит ли Трамп "Твиттер"

Фото: Facebook/ Donald J. Trump

Вчера Дональд Трамп подписал указ, которым поручил ограничить деятельность соцсетей. Накануне президент США заявил, что собирается ввести регулирование их деятельности или вообще закрыть, что стало следствием конфликта между ним и владельцами "Твиттера".

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент заявил, что подписанный им указ призван лишить социальные сети правовой защиты, которой они пользуются благодаря Закону о порядочности в СМИ. Сейчас этот закон освобождает соцсети, за редкими исключениями, от какой-либо юридической ответственности за материалы, публикуемые пользователями.

Генпрокурор Уильям Барр, присутствовавший на брифинге, сказал, что сейчас администрация готовит законопроект в дополнение к сегодняшнему указу Трампа. Белый дом собирается удалить или подвернуть изменениям секцию 230 в действующем Законе о порядочности в СМИ.

Желание Трампа отрегулировать работу соцсетей в данном случае вполне закономерно.

Конфликт возник из-за того, что 27 мая "Твиттер" обозначил несколько твитов президента в его официальном твиттере как недостоверные и дал ссылку на альтернативную информацию. Однако даже одного прочтения президентских мини-посланий достаточно для того, чтобы понять, что на подобные пометки соцсеть не имела права.

Регистрируя официальную страницу в соцсети, любой политик тем самым провозглашает, что вся информация на его странице – это его личная позиция. Соответственно, ему не нужно в каждом твите (особенно учитывая ограничения по количеству знаков) добавлять фразу "я считаю, что" или "по моему мнению".

В подвергнутом сомнению твите Трамп высказал мнение, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации и подделке бюллетеней. Ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение на данный момент невозможно, поскольку проверка может быть проведена только практикой.

Однако "Твиттер" присвоил себе право дать экспертную оценку, которая не только нивелирует мнение политика, но и, по сути, дискредитирует его. Вот это, в отличие от всех недоказанных обвинений 2016 года, и есть реальное вмешательство в президентские выборы.