Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 29 мая
В Минздраве рассказали, сколько украинцев заболели коронавирусом в областях Украины по состоянию на 29 мая. Всего за последние сутки заразилось 429 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 957 (555 выздоровели)
- Волынская область - 863 (234 выздоровели)
- Днепропетровская область - 930 (261 выздоровел)
- Донецкая область - 158 (82 выздоровели)
- Житомирская область - 694 (408 выздоровели)
- Закарпатская область - 1147 (394 выздоровели)
- Запорожская область - 431 (246 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1360 (780 выздоровели)
- Киев - 2849 (597 выздоровели)
- Киевская область - 1535 (394 выздоровели)
- Кировоградская область - 503 (394 выздоровели)
- Луганская область - 46 (39 выздоровели)
- Львовская область - 1563 (361 выздоровел)
- Николаевская область - 284 (145 выздоровели)
- Одесская область - 878 (182 выздоровели)
- Полтавская область - 268 (244 выздоровели)
- Ровенская область - 1628 (754 выздоровели)
- Сумская область - 167 (141 выздоровел)
- Тернопольская область - 1145 (884 выздоровели)
- Харьковская область - 1011 (235 выздоровели)
- Херсонская область - 177 (155 выздоровели)
- Хмельницкая область - 407 (206 выздоровели)
- Черкасская область - 401 (300 выздоровели)
- Черновицкая область - 3259 (888 выздоровели)
- Черниговская область - 150 (55 выздоровели).
"Подтверждено 22 811 случаев COVID-19, из них 8934 выздоровели, 679 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 429 случаев. На амбулаторном лечении находится 15 733 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 7 078 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 267 людям", - указано в сообщении.
Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.
Напомним, Минздрав обнародовал обнадеживающую статистику по коронавирусу.
Как сообщала "Страна", глава Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине профессор Джейм О'Доннел заявил, что ученым удалось найти аномальную патологию, свойственную всем, кто заразился коронавирусом.