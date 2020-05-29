Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 29 мая

В Минздраве рассказали, сколько украинцев заболели коронавирусом в областях Украины по состоянию на 29 мая. Всего за последние сутки заразилось 429 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 957 (555 выздоровели)

Волынская область - 863 (234 выздоровели)

Днепропетровская область - 930 (261 выздоровел)

Донецкая область - 158 (82 выздоровели)

Житомирская область - 694 (408 выздоровели)

Закарпатская область - 1147 (394 выздоровели)

Запорожская область - 431 (246 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1360 (780 выздоровели)

Киев - 2849 (597 выздоровели)

Киевская область - 1535 (394 выздоровели)

Кировоградская область - 503 (394 выздоровели)

Луганская область - 46 (39 выздоровели)

Львовская область - 1563 (361 выздоровел)

Николаевская область - 284 (145 выздоровели)

Одесская область - 878 (182 выздоровели)

Полтавская область - 268 (244 выздоровели)

Ровенская область - 1628 (754 выздоровели)

Сумская область - 167 (141 выздоровел)

Тернопольская область - 1145 (884 выздоровели)

Харьковская область - 1011 (235 выздоровели)

Херсонская область - 177 (155 выздоровели)

Хмельницкая область - 407 (206 выздоровели)

Черкасская область - 401 (300 выздоровели)

Черновицкая область - 3259 (888 выздоровели)

Черниговская область - 150 (55 выздоровели).

"Подтверждено 22 811 случаев COVID-19, из них 8934 выздоровели, 679 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 429 случаев. На амбулаторном лечении находится 15 733 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 7 078 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 267 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.

Напомним, Минздрав обнародовал обнадеживающую статистику по коронавирусу.

Как сообщала "Страна", глава Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине профессор Джейм О'Доннел заявил, что ученым удалось найти аномальную патологию, свойственную всем, кто заразился коронавирусом.