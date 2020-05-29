В Турции, где разрешили иностранным туристам въезжать в страну для лечения, значительно ослабят карантин с понедельника, 1 июня. В стране разрешат передвигаться между городами и откроют много заведений.

Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле, трансляцию которой вел телеканал NTV.



"С 1 июня будет полностью снят запрет на передвижение между городами. С этого дня также откроются пляжи и национальные парки. С 1 июня начнут работать рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны, они смогут принимать клиентов до 22:00", - сказал президент странны.

Кроме того, с начала лета, по словам Эрдогана, будет также возобновлена работа детских садов. Однако власти республики оставили в силе запрет на выход из домов для людей младше 18 лет и старше 65 лет.

Ранее "Страна" писала, что Украина и Турция договариваются о возобновлении авиасообщения между странами.

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