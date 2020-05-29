В Киеве задержали мошенницу, которая, выдавая себя за риэлтора, обманула 12 граждан на аренде квартир.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 21-летней киевлянке, которая под предлогом сдачи в аренду квартир обманывала граждан. Как установлено следствием, подозреваемая вместе с другими неустановленными лицами с декабря 2019 по март 2020 размещала на интернет-сайтах объявления о сдаче в аренду квартир в Киеве и предоставлении консультативно-информационных услуг", - указано в сообщении.

Так, для подписания договоров об аренде квартир, украинцы приезжали в офис, расположенный на проулке Хомова в Соломенском районе. Там жертвы афер передавали мошеннице деньги за первый месяц проживания, но по приезду на адрес квартиры узнавали, что в аренду там жилье никто не сдает. После чего офис оказывался закрытым.

Таким образом девушка с сообщниками обманула минимум 12 человек, заработав на них от трех до десяти тысяч гривен. Сейчас полиция ищет всех жертв мошенницы и устанавливает личности ее сообщников. Теперь мошеннице грозит до трех лет лишения свободы в соответствии с ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в Хрькове полицейские разоблачили преступников, которые под видом агентства недвижимости грабили людей. Злоумышленников удалось выявить после обращения к ним потерпевшего, которым оказался 43-летний мужчина, рассказавший, что в поисках жилья обратился в агентство недвижимости по ул.Коцарской в Харькове, но там у него вырвали из рук 8 тысяч гривен и, не предоставив никаких услуг, выставили за дверь.

Как сообщалось ранее, "Страна" ловила на живца квартирных мошенников. Как правило, такие афиши выглядят ну очень уж привлекательно: двухкомнатная квартира в центре с ремонтом и бытовой техникой по цене убитой однушки на Троещине. Или не так откровенно: более-менее рыночное предложение, но – оплата до просмотра. Кто требует деньги наперед – обязательно окажется Остапом Бендером. Никогда не покупать кота в мешке – вот первое правило квартиросъемщика.