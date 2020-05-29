В Полтаве Государственное бюро расследований (ГБР) расследуют обстоятельства ДТП, в которой погиб полицейский. Полицейский не справился с управлением, что привело к смерти одного человека и травмам еще у двоих.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 28 мая 2020 года около 16:30 старший сержант управления стратегических расследований одной из областей ДБР Национальной полиции, находясь за рулем автомобиля "Mercedes Sprinter" на участке автодороги "Киев-Харьков" не справился с управлением, выехал на встречную полосу после чего съехал в кювет.

Автомобиль перевернулся, а пассажир автомобиля (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один сотрудник полиции и гражданское лицо получили телесные повреждения и госпитализированы в местную больницу.

Следователи ведут досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Фото: ГБР

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