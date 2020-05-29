Глава исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили поздравил сотрудников Государственной пограничной службы страны с профессиональным праздником.

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Instagram.

"Как бывалый пограничник (ОКПП "Чоп", "Борисполь") поздравляю всех причастных с Днем пограничника! (по старому стилю)", - написал он.

В Украине День пограничника с 2018 года отмечают 30 апреля, а 28 мая это советский праздник, на что и намекнул Михо, написав "по старому стилю".

Именно на рубежах Советского Союза в Чопе и Борисполе Саакашвили служил в 1989-1990 годах срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР после после первого курса Киевского университета.

Напомним, 10 сентября 2017 года - человек без паспорта Михаил Саакашвили вошел на территорию КПП "Шегини" со стороны Польши. Его почему-то не хотели впускать в Украину. Пункт пропуска оказался заминированным, а вооруженные пограничники закрыли телами шлагбаум. Командир пограничников, глядя на соратников Михо, даже затянул гимн. Но это не помогло. Саакашвили и его команда прошли сквозь кордон, как призраки. И через два месяца Украина уже стояла на грани нового Майдана, острие которого было направлено против Петра Порошенко.

Как сообщала "Страна", депортация Саакашвили 14 февраля 2018 года в Польшу по горячим следам оказалась основной темой обсуждения. Обсуждали самолет, на котором экс-президента Грузии депортировали, сам способ депортации, но больше всего – политические последствия. И по итогу этих обсуждений сложилось довольно-таки однозначное мнение, что Саакашвили в Польше ничуть не лучше для власти, чем Саакашвили в Украине.