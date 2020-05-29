Народный депутат VII созыва Татьяна Черновол, которую подозревают в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году, что привело к смерти человека, дала несколько советов революционерам.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Продолжаю цикл "Советы революционерам". Теперь я в красном платье и с трехлинейкой. Ее ГБР во время обыска не нашло, поэтому моя тема - честность. Эти мои видео очень личные. И советы мои на первый взгляд не практичны, а мировоззренческие. Однако я ветеран трех революций и знаю, что, когда проходишь по грани - ощущения и чувства важнее всего", - написала она.

Черновол отметила, что, хоть "Майданы время от времени спасают нашу государственность", всегда есть риск повергнуть страну в хаос. Поэтому ее видео, по словам автора, о чувстве грани.

В опубликованном видео она имитировала выстрел из оружия, а также поинтересовалась, придут ли сотрудники Государственного бюро расследований к ней домой после публикации ролика с оружием, которое не нашли при обыске.

Черновол вслух задумалась, поверят ли ей на слово, что оружие легальное и принадлежит ей.

Татьяна Черновол дала советы революционерам с оружием в руках. Видео: Facebook / Татьяна Черновол

Отметим, Черновол подозревают в умышленном убийстве, когда 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями активистов и участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, где находился офис Партии регионов. В результате погиб работник офиса 1948 года рождения.

Напомним, экс-нардеп Татьяна Черновол, которая вместе с людьми в масках объявила ультиматум президенту Владимиру Зеленскому, рассказала про обыски в своем доме. Черновол показала решение Печерского районного суда Киева о проведении обысков дома № 44А по адресу Киевская область Бориспольский район, с. Гора, ул. Мичурина со всеми имеющимися придомовыми территориями и сооружениями, которые относятся к территории данного домовладения, которое по праву частной собственности принадлежит Черновол Николаю Ивановичу, и где проживает сама экс-нардеп.

Как сообщала "Страна", ГБР вручило подозрение экс-нардепу Татьяне Черновол. Ей инкриминируют тяжкую статью - убийство, совершенное группой лиц. За что предусмотрен срок от десяти лет до пожизненного заключения.