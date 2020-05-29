В Берлине со 2 июня снимают ограничения на массовые мероприятия под открытым небом
В Берлине разрешают концерты под открытым небом, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что со 2 июня снимают ограничения на количество участников демонстраций:
Со 2 июня: мероприятия под открытым небом, такие как концерты или кинопоказы с участием до 200 участников;
С 16 июня: допускается до 500 участников;
С 30 июня: допускается до 1000 участников.
Общественные мероприятия на открытом воздухе в настоящее время ограничены 100 участниками из-за пандемии.
Послабления также запланированы для определенных семейных встреч, таких как похороны, крещения или свадьбы. До 50 человек могут принимать участие в подобных мероприятиях.
Напомним, что по всей Германии уже с 6 июня начнут отмену масочного режима у граждан.
Также мы писали, что в Германии в середине мая прошли многотысячные протесты против карантина.