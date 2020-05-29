В Берлине разрешают концерты под открытым небом, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что со 2 июня снимают ограничения на количество участников демонстраций:

Со 2 июня: мероприятия под открытым небом, такие как концерты или кинопоказы с участием до 200 участников;

С 16 июня: допускается до 500 участников;

С 30 июня: допускается до 1000 участников.

Общественные мероприятия на открытом воздухе в настоящее время ограничены 100 участниками из-за пандемии.

Послабления также запланированы для определенных семейных встреч, таких как похороны, крещения или свадьбы. До 50 человек могут принимать участие в подобных мероприятиях.

Напомним, что по всей Германии уже с 6 июня начнут отмену масочного режима у граждан.

Также мы писали, что в Германии в середине мая прошли многотысячные протесты против карантина.