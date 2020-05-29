Киевская прокуратура закончила расследование и направила в суд дело о коррупции и мошенничестве, на котором поймали полицейского.

Об этом сообщила прокуратура Киева в Facebook.

"Прокуратурой города Киева завершено расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего оперуполномоченного сектора уголовного розыска Деснянского УП ГУ ЧП в г. Киеве, уличенного в получении неправомерной выгоды и преклонении лица к предоставлению неправомерной выгоды за невмешательство в хозяйственную деятельность", - указано в сообщении.

Так, установлено, что с ноября 2019 году сотрудник правоохранительных органов начал требовать с владельца нескольких кафе деньги за непрепятствование работе. При этом полицейский соврал о своих полномочиях и связях, чтобы предприниматель поверил в возможные проблемы, которые ему могут создать.

Шантажиста задержали на горячем уже в январе, после чего его отстранили от исполнения служебных обязанностей, а позже и освободили от них.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УКУ, то есть в совершении оконченного покушения на завладение чужим имуществом путем обмана и в подстрекательстве к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение за несовершение таким лицом с использованием предоставленных полномочий действий в интересах того, кто предоставляет такую выгоду. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева во вторник избрал меру пресечения бывшему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву. Его подозревают в изнасиловании и нанесении побоев 26-летней женщине в городе Кагарлык Киевской области.

Как сообщала "Страна", в Николаеве произошла драка со стрельбой. Оружие применили полицейские-спецназовцы, которые сначала справили малую нужду на чужое авто, а потом стреляли в его хозяина, который сделал им замечание.