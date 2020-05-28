Адвокаты Петра Порошенко заявили, что обыск, который состоялся 25 мая в Музее Гончара - незаконный.

Также адвокаты сообщили, что допрос 29 мая, на который вызвали Порошенко через видео-повестку, не состоится.

Порошенко не придет на допрос, поскольку вызовы в формате "видосиков" на сайте ГБР не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии Порошенко "Евросолидарность".

"Возникает основание для немедленного увольнения тех должностных лиц, которые принимали эти решения, выполняли эти решения, уволить их, я считаю, необходимо просто завтра...Все видели этот "беспредел". Это было очень хорошо задокументировано. Даже Печерский суд не смог такое "проглотить", - отметил адвокат Илья Новиков.

Также он сказал, что допроса, который назначен на 29 мая, не состоится потому что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки.

"Они пытались ввести в Украине такую ​​практику, чтобы вручения повестки можно заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля. Этого не будет. Петр Порошенко определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос в качестве свидетеля, эта практика не должна быть введена в Украине" - убежден Новиков.

Кроме того, он напомнил, что суд признал действия правоохранителей относительно обыска в музее незаконными.

Ранее "Страна" писала, что ГБР вызвало Порошенко на допрос сразу по двум уголовным делам.

Также мы разбирались, что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей.