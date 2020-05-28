В четверг, 28 мая, олигарх и бывший владелец банка "ПриватБанк" Игорь Коломойский приехал в Офис президента. Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

Прибыл олигарх по "системе инкогнито". Он не регистрировался в каких-либо журналах посещения, вероятно, об этой встрече хотели умолчать.

По информации источников "Страны" в Офисе президента, Зеленский и олигарх обсуждали вопросы государственной компании "Центрэнерго".

Напомним, Фонд государственного имущества уже несколько месяцев пытается сменить там руководство, но все процессы блокирует Игорь Коломойский через суды. И пока компанией управляют его люди, но борьба продолжается и по ее итогам можно будет судить чем закончился разговор между олигархом и президентом.

Подробно о ситуации вокруг "Центрэнерго" можно прочитать здесь.