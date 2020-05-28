На должность замминистра молодежи и спорта рекомендуют утвердить бывшего ведущего, который организовывал соревнования по скоростному поеданию вареников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Андрей Портнов.

"На должность заместителя министра молодежи и спорта правительство рекомендовало Александра Андросова. Я совсем ничего не имею против и наверное он хороший парень. Просто до этого он трудился ведущим в программе "Что, Где, Когда" и был соорганизатором чемпионата мира по быстрому поеданию вареников. Я просто интересуюсь, будут ли теперь вареники приоритетом государственной спортивной политики и поедет ли наша страна на соотвествующие олимпийские игры. Спасибо", - написал он.

Действительно, в интернете достаточно свидетельств того, что Андросов увлекался подобными чемпионатами. Кроме того, пару лет назад он сам признался об этом в интервью:

Видео: YouTube / СВАЙП. Смотреть с 05:31.

Известно, что ранее он был одним из тренеров "Лиги смеха", а в 2019 году возглавлял предвыборный штаб Владимира Зеленского в Одессе.

Как утверждает сайт партии Зеленского, президент дружит с Андросовым уже много лет. Помимо теле-карьеры, потенциальный замглавы министерства молодежи и спорта основал в Одеcсе первое в Украине пространство интеллектуального развития "Интеллект-клуб №1".

Напомним, на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть мэром Одессы украинского ведущего Александра Андросова, который возглавлял избирательный штаб Зе-команды в регионе во время президентской кампании.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров назначил главой налоговой службы Алексея Любченко. В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко, бывшего налоговика. Эта фамилия всплыла летом прошлого года во время предвыборной кампании в Раду. Тимошенко участвовал в отборе кандидатов по мажоритарным округам от "Слуги народа", а также был причастен и к формированию списков партии президента.