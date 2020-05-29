США готовы принять лидеров "группы семи" (G7). Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме.

"Мы рассчитываем на то, что саммит G7 пройдет здесь, в Вашингтоне", - сказала Макэнани.

Она добавила, что предложение о проведении саммита в Вашингтоне "получило положительные отклики от мировых лидеров".

Ранее на этой неделе Макэнани уже заявляла, что в Вашингтоне готовы принять лидеров G7.

"Это может произойти, скорее всего, к концу июня, - сказала она. - Мы защитим мировых лидеров, которые приедут сюда, так же, как мы защищаем людей в Белом доме", - сказала она, имея в виду обеспечение защиты в условиях пандемии Covid-19.

Макэнани отметила, что в целом лидеры G7 согласны с идеей проведения встречи в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести саммит "группы семи" в полном объеме и с личным участием мировых лидеров.

По его словам, вероятно, саммит пройдет, "главным образом в Белом доме", но "часть саммита может пройти в Кэмп-Дэвиде".

Саммит изначально был запланирован на июнь этого года в Кэмп-Дэвиде, но в марте Белый дом заявил, что из-за пандемии коронавируса встречу проведут в формате видеоконференции.

Ранее "Страна" сообщала, что в марте из-за коронавируса впервые в истории прошел виртуальный саммит G20.