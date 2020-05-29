В Киеве пьяный мужчина пытался убить жену после ссоры. Его задержала полиция, теперь мужчину могут посадить за покушение на убийство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В дежурную часть столичной полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что в квартире на улице Шепелева между его зятем и дочерью происходит драка. На место немедленно выехали полицейские мобильной группы реагирования на домашнее насилие.

Фото: Полиция Киева

На месте сотрудники полиции обнаружили пьяного мужчину и его жену с травмами головы. Полицейские сразу вызвали врачей и до их приезда начали оказывать пострадавшей первую медицинскую помощь.

Мужчина рассказал, что во время застолья между ним и женщиной возникла ссора. В результате он схватил топор и дважды ударил жену по голове. Пострадавшую женщину 1979 года рождения доставили в больницу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - житель столицы, 1973 года рождения, уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение кражи, а также за семейные конфликты.

Полицейские открыли дело по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине вручили подозрение. Кроме этого, на нарушителя составлен административный протокол по статье 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение срочного запретного предписания, который вынесен накануне.

Видео: YouTube/поліція Києва

Ранее "Страна" писала, что на карантине в Аргентине резко выросло количество убийств женщин и девушек.

Также мы рассказывали, что в Хмельницком мужчина сначала угрожал убить семью, а потом стрелял в полицейского.