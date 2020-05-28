Силовики в Киеве разоблачили мужчину на продаже психотропов через интернет под видом таблеток для похудения. Его клиенты получали товар по почте.

Злоумышленника задержали при попытке закупки "товара".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В ходе обыска правоохранители изъяли около 3500 психотропных таблеток, которые якобы предназначались для похудения.

"38-летнего мужчину задержали во время очередного этапа оперативной закупки. В квартире фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли около 3500 таблеток с содержанием психотропа. Кроме того, работники полиции изъяли компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карты и заметки о количестве сбыта наркотиков. Все изъятое направлено на экспертные исследования", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Украину из Египта под видом спортивного питания ввозились вещества для изготовления наркотиков.

Также мы рассказывали, как в Киеве накрыли крупный интернет-магазин наркотиков с товаром на 10 миллионов.