В Чернобыльском заповеднике ожидают вторую волну цветения первоцветов.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Цветы-первоцветы обычно называют улыбкой весны. Ведь именно они приходят на смену однообразным зимним пейзажам. Первоцветы - прекрасные, но только в природе, ведь срывать их нельзя", - указано в сообщении.

При этом отмечается, что первая волна цветения первоцветов в заповеднике уже отцвела, а вторая еще не наступила. Обычно ее ожидают в апреле-мае, но из-за холодов еще не успели распуститься барвинок, лук медвежий, первоцвет весенний, калужница болотная, ландыш майский, одуванчик лекарственный и прочие.

Эти растения вызывают много положительных эмоций. Поэтому призываем вас: не разоряйте красоту природы! Любуйтесь первыми весенними цветами из наших фото, налюбовав глаз, сердце и душу разноцветными нежными первоцветами", - добавил представитель заповедника.

Напомним, сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника призвали не срывать первоцветы. Работники заповедника рассказали, что растут ли хрупкие пролески в зоне отчуждения в диком виде - неизвестно. Но точно они сохранились там, где до аварии на ЧАЭС их выращивали любители первоцветов.

Как сообщала "Страна", из-за низких температур этой зимой, урожай плодовых и ягодных культур может снизиться более чем на половину.

Также "Страна" писала, что в Украине майские ночные заморозки негативно повлияли на картофель и другие овощи, которые успели взойти. Последствия такой непогоды могут существенно сократить урожай этой осенью.