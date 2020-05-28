В Киевской городской больнице скорой помощи произошла вспышка коронавируса, госпитализированы четыре сотрудника, в том числе врач-кардиолог и санитарка.

Об этом говорится на сайте больницы.

Еще 16 сотрудников, которые работают в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии, находятся в самоизоляции. В больнице говорят, что коронавирус у некоторых подтвержден, но клинические симптомы не проявляются.

"Отделение кардиологии, где произошла вспышка болезни, сейчас закрыто, в нем провели санитарную дезинфекцию", - говорится в сообщении.

В больнице объяснили, что если у поступившего больного обнаруживают коронавирус, то его сначала лечат по диагнозу в специальной изолированной зоне, с которым он поступил, а потом перенаправляют в профильное инфекционное медицинское учреждение.

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