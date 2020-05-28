В Киеве правоохранители обнаружили ногу женщины примерно 35-ти лет. Ее нашли еще 5 марта 2020 возле проспекта Генерала Ватутина. Теперь полиция просит помочь установить, кому принадлежала нога, вероятно, убитой женщины.

Об этом сообщает прес-служба полиции Киева.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: полиция Киева

Сейчас усилия работников полиции направленные на установление лица погибшей и всех обстоятельств этого тяжкого преступления.

"Характерные признаки: длина стопы 23,5 см (соответствует размеру обуви 36-37), педикюр с покрытием темно-зеленого гель-лака (гель-лак KOMILFO DELUXE SERIES № D157 темный нефритовый с зеленым Шимер)", - говорится в сообщении.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, что будет способствовать установлению личности женщины, с просьбой срочно сообщить в Днепровский управления полиции по адресу: улица Красноткацкая, 2 или по телефонам: (093) 068-70-91 и 102.

Видео: YouTube/поліція Києва

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