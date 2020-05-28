Как получить компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19, разъяснили в Фонде социального страхования.

Кто может получить

Право на получение этой выплаты имеют все застрахованные лица, то есть каждый трудоустроенный человек.

Такая помощь финансируется Фондом в случае самоизоляции под контролем или пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения.

Основание для начисления

Исключительной основанием для ее начисления является выданный в установленном порядке больничный листок с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11".

Миздрав рекомендовал учреждениям здравоохранения осуществить замену предварительно выданных в связи с самоизоляцией справок на листки нетрудоспособности.

Срок выдачи таких листков нетрудоспособности в соответствии с действующими нормативно-правовых актов и отраслевых стандартов в сфере здравоохранения составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный сначала выдается на пять дней с последующим продлением.

Порядок оформления

Чтобы получить от Фонда помощь, необходимо передать полученный листок нетрудоспособности с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11" своему работодателю.

В свою очередь работодатель на основании полученного от работника больничного листа оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19, и передает его в Фонд финансирования. Сделать это можно дистанционно.

Размер компенсации

Размер такой помощи составляет 50% средней заработной платы и не зависит от продолжительности страхового стажа работника. ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня, первые пять дней оплачиваются работодателем.

Однако для медицинских работников компенсация утраченного заработка за время изоляции от COVID-19 осуществляется в размере 100% среднего дохода и также не зависит от продолжительности страхового стажа.

После того, как работодатель передаст заявление-расчет в Фонд, следить за состоянием финансирования можно на телеграмм-канале ФССУ.

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