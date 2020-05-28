За последние сутки в Одессе выпало 49,5 мм осадков, что в два раза больше месячной нормы. Стихия размыла пляжи, затопила улицы, повалила деревья и, что не удивительно, повеселила местных жителей.

Об этом сообщает "Думская".

Так, из-за ливня подтопленными улицы Балковская, Химическая, Среднефонтанская, Приморская и Французский бульвар. Мерии пришлось закрыть улицы для проезда, кроме того перекрыты Балковская и Приморская улицы.

Также дождь прорвал канализацию в Аркадии, из-за чего в море смыло тонны песка и волну фекалий, которые в первой половине дня составили слой в 15-20 см на центральной аллее. Поток ушел в море через пляж, забрав с собой кубометры песка. В результате море у берега окрасилось в черно-коричневый цвет.

Однако не все одесситы расстроились произошедшему - некоторые решили пошутить над своим положением и порыбачить в огромных лужах, которых образовались в ямах на проезжей части.

Одессу залило двухмесячной нормой осадков. Пляжи смыло, улицы перекрыты. Видео: YouTube / Dumskaya

Напомним, в Харькове после затяжного дождя серьезно затопило несколько улиц. Практически реки потекли по улицам Грековской, Биологической и Харьковской. Очевидцы говорят, что в некоторых местах уровень воды доходил до нескольких десятков сантиметров. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео бедствия.

Как сообщала "Страна", в мире в 2020 году назревает масштабный кризис, причиной которого станет не только пандемия коронавируса, но и возможные пожары, потоп, неурожай и нашествие саранчи. Природные катаклизмы, по прогнозам международных организаций, угрожают голодом бедным странам и экономическими проблемами Европе и США.