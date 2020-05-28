На выполнение поручения премьер-министра Украины и отдельного поручения председателя Гоструда инспекторы труда будут проводить внеплановые мероприятия государственного надзора, которые были согласованы Гоструда Украины.

Соответствующее уведомление разместило Гоструда в Сумской области.

Проверки будут осуществляться на основании обращений граждан, которые поступили во время карантина и требуют проверки изложенных в них фактов.

Также будет проверяться:

- соблюдения законодательства о труде при начислении и выплате заработной платы медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации острой респираторной болезни COVID-19;

- своевременность представления уведомлений об установленных фактах инфицирования медицинских работников болезнью COVID-19.

Проверки относительно медработников будут осуществлять, в том числе и инспекторы труда органов местного самоуправления, которым делегированы полномочия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о труде.

Контрольная деятельность по вопросам соблюдения требований трудового законодательства будет осуществляться с целью обеспечения организации работы относительно должного, объективного рассмотрения обращений граждан, учитывая требования постановления Кабмина от 20.05.2020 №392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов послабления противоэпидемических мероприятий", с учетом очередности их поступления, начиная со дня объявления карантина.

Ранее Зеленский пообещал проводить постоянные проверки, пока медики не получат обещанные надбавки.

Также мы писали, что в Киеве начинают массовую проверку детей из интернатов.