Государственное бюро расследований (ГБР) провело более 20 обысков в зданиях Государственной налоговой службы. Обыски проводились в Киеве, Львовской и Донецкой областях. Они проводились в рамках досудебного расследования, которое начали из-за заявления бывшего министра финансов Игоря Уманского.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По имеющейся информации, должностные лица центрального аппарата и региональных органов Государственной налоговой службы Украины, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость. Таким образом, налоговики способствовали функционированию "конвертационно-транзитных" групп субъектов хозяйствования и обходу ими систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах", - указывается в сообщении.

Фото: пресс-служба ГБР

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету в расследуемых эпизодах, составляет более 45 млн гривен.

Ранее "Страна" писала, что спецслужбы нагрянули с обысками в художественный Центр Довженко.

Также мы рассказывали, что под Луцком провели массовые обыски по делу о незаконной вырубке леса.