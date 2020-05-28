Президент Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени умершего 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады полковника Юрия Межакова.

Как сообщается на сайте главы государства, Межаков награжден орденом посмертно указом президента от 28 мая за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что командир танковой бригады ВСУ Юрий Межаков умер на Донбассе 28 мая.

"С грустью сообщаем, что сегодня, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил перестало биться сердце командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады подполковника Юрия Межакова... Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил - за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа... Покойся с миром... Вечная память Герою" - рассказали в штабе ООС.

Ранее "Страна" сообщала, что ранее Зеленский наградил орденом княгини Ольги режиссера фильма о Голодоморе Агнешку Холланд.

Также мы информировали, что Зеленский вручил ордена за волонтерство рокеру и телеведущему Притуле.