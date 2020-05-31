Украинцам рассказали, как уберечься от укуса змеи и что делать, если нападение уже произошло. Инструкции созданы из-за повышения активности змей в этом году.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"По состоянию на 28 мая зарегистрированы 7 обращений за медицинской помощью, причиной которых стали укусы змей. В прошлом году в Украине зарегистрировали 363 обращения за медицинской помощью, причиной которых были укусы змей", - указано в сообщении.

Наибольшее количество обращений из-за встречи со змеями было зарегистрировано в:

Львовской области - 59 обращений;

Днепропетровской - 37;

Запорожской - 26;

Житомирской - 25;

Ивано-Франковской - 23;

Херсонской области - 22.

Если человека уже укусили, не стоит пытаться высосать яд, наложить жгут или прижечь рану - от этого станет только хуже. Вместо клишированных в кино действий лучше вызвать скорую или самостоятельно довезти больного в больницу, а по пути оголить место укуса, обрызгать антисептиком, приложить кусок льда, обернутый тканью, давать укушенному пить как можно больше воды, обеспечить покой без лишних движений и поднять конечность с местом укуса как можно выше.

При этом для трети людей укус змеи может быть вообще безболезненным, однако 40% укушенных будут испытывать острую боль, а на месте укуса может появиться отек. Тяжелые осложнения, а особенно летальные случаи после укуса змеи в украинском регионе редко происходят даже без обращения к врачу, но обратиться за медицинской помощью все же рекомендуют, чтобы не испытывать судьбу.

Так, в худшем случае через 15-30 минут после укуса у пациента может начаться головокружение, тошнота, диарея, повышенное потоотделение, тахикардия, потеря сознания, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

Но укус змеи можно и предотвратить. Для этого врачи напомнили о такой технике безопасности:

НЕ двигаться. Увидев змею, не делайте резких движений и подождите, пока она не отползет. Как правило, змея не видит неподвижный объект.

Одевайтесь соответственно. Если вы отправляетесь в местность, где могут жить змеи, выбирайте одежду, которая защитит от укусов: высокие ботинки и длинные брюки из плотной ткани, которые нужно заправить в обувь.

Проверяйте места отдыха. Перед тем, как сесть на траву, камень, древесину или бревно - постучите палкой, исследуйте почву.

Не прикасайтесь к неизвестным предметам руками. Змеи часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или стволами деревьев. Поэтому к этим предметам лучше не касаться руками, а пользоваться палкой.

Напомним, что нужно делать в случае укуса змеи. В Украине умереть от укуса змеи практически невозможно, поскольку в нашем регионе не распространены ядовитые виды змей, кроме гадюки обыкновенной и гадюки степной. Правда, в домашних условиях некоторые любители рептилий содержат и более опасных ядовитых змей (кобры, эфы и гремучие змеи).

Как сообщала "Страна", в днепровском ресторане по улице Сичеславская Набережная сотрудники обнаружили 18 змей.