В сети появилось фото заявления в правоохранительные органы от президента Украины Владимира Зеленского. Заявление датируется 7 ноября 2019 года. В нем Зеленский просит, чтобы его привлекли к производству против Маруси Зверобой и Софии Федыной, как потерпевшего.

Фото опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат из команды Порошенко Алексей Гончаренко.

Нардеп приложил фото документа, в котором Зеленский обращается к СБУ, ссылаясь на ролик, в котором Федына и Зверобой угрожают "принести вред моему здоровью в связи с моей государственной деятельностью президента Украины". Зеленский просит привлечь его к этому делу в качестве потерпевшего.

Фото: Telegram/ГОНЧАРЕНКО

Напомним, в октябре Зверобой вместе с экс-нардепом Федыной записала видео, посвященное президенту Зеленскому - после того, как он на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом. В этом ролике они обсуждали разные способы убийства Зеленского. Против женщин завели уголовное дело за угрозы.

Печерский районный суд Киева избрал Федыне и Зверобой меры пресечения в виде личных обязательств. В начале мая суд, отказался продлевать меру пресечения для Зверобой.