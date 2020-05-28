В Минздраве рассказали, какими хроническими заболеваниями чаще всего болеют украинки, а также о мерах, которые позволят предостеречь эти недуги.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

"Хотя бы одну хроническую болезнь имеют 37% мужчин и 47% женщин в возрасте старше 50 лет, согласно информации Национального центра комплементарной и интегративной охраны здоровья США (NCCIH). Женщины чаще болеют, однако реже умирают преждевременно. Это обусловлено отношением к собственному здоровью и физиологией. В то же время, женщины чаще, чем мужчины, испытывают депрессию, им сложнее бросить курить и они быстрее теряют костную массу из-за гормональных изменений во время менопаузы", - указано в сообщении.

Также отмечается, что у женщин в организме меньше воды и мышц, но больше жира. Так как в Украине женщина на три миллиона больше, чем мужчин (19 455 тысяч мужчин и 22 528 тысячи женщин), в Минздраве решили напомнить о Международном дне здоровья женщин, который отмечается 28 мая.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что для того, чтобы дольше сохранять здоровье, женщинам нужно регулярно соблюдать такую профилактику:

- Контроль артериального давления. Повышенное кровяное давление увеличивает риск сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек. Следует помнить, что норма артериального давления у человека меняется с возрастом. Систолическое давление растет в течение всей жизни, а диастолическое растет до 60 лет. В более старшем возрасте и для людей, которые имеют повышенный риск развития артериальной гипертензии, рекомендуется ежегодный скрининг.

- Анализ на определение глюкозы в крови. Женщины, которые имеют генетическую предрасположенность к сахарному диабету или избыточный вес, должны ежегодно проверять уровень глюкозы в крови и консультироваться со своим врачом. Женщинам в возрасте от 45 лет, которые не имеют рисков, следует проверяться каждые 3 года.

- Индекс массы тела (ИМТ). Поддержание постоянного нормального веса тела уменьшает риск наиболее опасных заболеваний - сердечно-сосудистых, диабета и рака. Определить оптимальный вес можно с помощью унифицированного показателя - индекса массы тела.

- Скрининг плотности костей. Женщины должны начинать проходить скрининг на выявление остеопороза с 65 лет. Те, у кого есть факторы риска развития остеопороза, переломов или низкая масса тела, должны проходить скрининг раньше.

- Раннее выявление рака молочной железы. Всем женщинам в возрасте от 20 лет стоит ежемесячно самостоятельно обследовать грудь. В случае каких-либо изменений в молочных железах немедленно обратиться к врачу. Онкологи советуют женщинам в возрасте 40-50 лет начинать проходить процедуру маммографии 1 раз в 2 года, а женщинам после 50 лет обследоваться ежегодно. Если есть семейная история болезни или другие проблемы, стоит поговорить с врачом о начале скрининга раньше.

- Раннее выявление рака толстой кишки. Скрининг обычно следует начинать после 50 лет. Но, как и в случае с диагностированием рака молочных желез, если есть семейная история болезни или другие проблемы, нужно поговорить с врачом о начале скрининга раньше.

- Стоматологический осмотр. Следует регулярно чистить зубы, избегать курения и сладких блюд и каждые полгода посещать стоматолога.

- Проверка липидного профиля. Это развернутый скрининг риска сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Для женщин в возрасте от 40 лет рекомендуется регулярно проверять липидный профиль. Если есть склонность к риску сердечных заболеваний или инсульта, стоит обсудить с врачом частоту проведения анализа.

- Скрининг рака шейки матки. Скрининг следует начинать женщинам в возрасте от 30 лет (раньше для женщин с ВИЧ). Если тест отрицательный и отсутствуют любые риски, повторно сдать тест можно через пять лет.

- Обследование кожи. Женщины должны регулярно проводить самообследование кожи. После 40 лет риск заболеть увеличивается. Если во время самообследования заметное новое подозрительное повреждения кожи или родинка, которая за последние несколько недель изменила вид, стоит посетить врача для полного профилактического осмотра

- Проверка зрения и слуха. После 40 лет риск глазных болезней и потери слуха значительно возрастает. Рекомендуется посещать офтальмолога и отоларинголога ежегодно, даже если жалобы отсутствуют.

Напомним, среди женщин смертность от коронавируса больше, чем среди мужчин. В статистике умерших 38 украинцев, 23 человека - это женщины (60,5%).

Как сообщала "Страна", большинство украинцев все еще подвержены гендерным стереотипам. Более 80% жителей страны согласны с тем, что главной задачей женщины является забота о доме и семьи, в это же время 75% полагают, что мужчина в первую очередь должен зарабатывать деньги.